Аалтонен — о возвращении в КХЛ: деньги решают далеко не всё

Нападающий Юхаматти Аалтонен рассказал, что не собирается возвращаться в финский чемпионат. Напомним, на счету нападающего — четыре сезона в Континентальной хоккейной лиге за «Йокерит» и магнитогорский «Металлург».



«Я открыт для всех вариантов, но в чемпионат Финляндии пока не собираюсь.



КХЛ? В своё время было неплохо поиграть в Континентальной хоккейной лиге, хотя выдерживать длинные выездные турне не так просто. Деньги решают далеко не всё.



Отличным вариантом могла бы стать Швейцария, компактный и сильный чемпионат», — цитирует игрока Ilta-Sanomat.