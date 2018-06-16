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Аалтонен — о возвращении в КХЛ: деньги решают далеко не всё

Аалтонен — о возвращении в КХЛ: деньги решают далеко не всё
Хоккей / КХЛ

Нападающий Юхаматти Аалтонен рассказал, что не собирается возвращаться в финский чемпионат. Напомним, на счету нападающего — четыре сезона в Континентальной хоккейной лиге за «Йокерит» и магнитогорский «Металлург».

«Я открыт для всех вариантов, но в чемпионат Финляндии пока не собираюсь.

КХЛ? В своё время было неплохо поиграть в Континентальной хоккейной лиге, хотя выдерживать длинные выездные турне не так просто. Деньги решают далеко не всё.

Отличным вариантом могла бы стать Швейцария, компактный и сильный чемпионат», — цитирует игрока Ilta-Sanomat.

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