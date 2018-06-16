Генменеджер «Вашингтона»: Кемпны у нас нравится, начнём с ним переговоры

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, что вскоре начнёт переговоры о новом контракте с защитником Михалом Кемпны. 27-летний чешский защитник в плей-офф-2018 провёл 24 матча, отметившись пятью (2+3) очками при показателе полезности "+1" и 10 минутах штрафа.



«Кемпны здесь нравится. Будем работать над этим вопросом в ближайшие пару недель», — приводит слова Маклеллана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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