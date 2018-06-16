Бакош — о контракте с «Бостоном»: это было безумие, могу написать об этом книгу

Нападающий Мартин Бакош прокомментировал подписание контракта с «Бостон Брюинз».



«Это было настоящее безумие. В карьере бывают такие моменты, когда ты страстно мечтаешь заключить контракт, и у меня было на это всего три недели. Возможно, когда-нибудь напишу об этом книгу.



В моём экс-клубе „Мора“ с пониманием отнеслись к моему желанию уехать. Генеральный менеджер отпустил меня, пожелав удачи в НХЛ. Все поняли, что я был бы сумасшедшим, если бы не согласился на предложение „Бостона“», — цитирует форварда Hokej.cz.



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