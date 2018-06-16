Офицер полиции — о праздновании «Вашингтона»: настоящий зоопарк, с ума посходили

Офицер полиции Сара Батцер прокомментировала празднования «Вашингтон Кэпиталз», на которых ей удалось побывать дважды.



«Там был настоящий зоопарк, все как с ума посходили. У меня был шанс подойти к кубку, увидеть игроков, хотя времени было не много. Мне надо было выходить на дежурство в полпятого утра на следующий день, но это стоило бессонной ночи. Пришлось пить кофе.



Очень приятно, что игроки и сотрудники „Вашингтона“ так тепло относятся к сотрудникам правоохранительных органов и службам спасения людей. Я имею в виду пожарных и всех остальных. Мы оценили то, что они нашли время, приехали сюда, продемонстрировав своё уважение к нам», — цитирует Батцер официальный сайт НХЛ.