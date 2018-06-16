Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Ламорелло: все знают Тавареса — качественного человека и хоккеиста

Ламорелло: все знают Тавареса — качественного человека и хоккеиста
Хоккей / НХЛ

Исполняющий обязанности генерального менеджера «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло поделился мнением о нападающем Джоне Таваресе, с которым сейчас ведутся переговоры по новому контракту. 27-летний форвард станет свободным агентом 1 июля. В минувшем сезоне капитан «островитян», не попавших в плей-офф, в 82 матчах набрал 84 (37+47) очка при показателе полезности «-12» и 26 минутах штрафа.

«Все в Национальной хоккейной лиге знают Джона Тавареса. Это один из элитных игроков, джентльмен на льду и вне его. Это и качественный хоккеист, и качественный человек. Не знаю способа лучше описать его», — приводит слова Ламорелло официальный сайт НХЛ.

Освободит ли «Вашингтон» место для Самсонова? 10 кандидатов на летний обмен
Лето-2018 может быть горячим — даже суперзвёзды под угрозой обмена.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент