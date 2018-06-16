Ламорелло: все знают Тавареса — качественного человека и хоккеиста

Исполняющий обязанности генерального менеджера «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло поделился мнением о нападающем Джоне Таваресе, с которым сейчас ведутся переговоры по новому контракту. 27-летний форвард станет свободным агентом 1 июля. В минувшем сезоне капитан «островитян», не попавших в плей-офф, в 82 матчах набрал 84 (37+47) очка при показателе полезности «-12» и 26 минутах штрафа.



«Все в Национальной хоккейной лиге знают Джона Тавареса. Это один из элитных игроков, джентльмен на льду и вне его. Это и качественный хоккеист, и качественный человек. Не знаю способа лучше описать его», — приводит слова Ламорелло официальный сайт НХЛ.

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