Форвард Доми после обмена на Гальченюка подписал 2-летний контракт с «Монреалем»

«Аризона Койотс» и «Монреаль Канадиенс» совершили обмен, в результате которого в «Койотс» перешёл американский нападающий белорусского происхождения Алекс Гальченюк, а в «Канадиенс» — форвард Макс Доми, сын легендарного тафгая Тая Доми.

Доми подписал контракт с «Монреалем» на два года с годовой зарплатой $ 3,15 млн, информирует официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Доми в 82 играх чемпионата НХЛ набрал 45 (9+36) очков. В Национальной хоккейной лиге он провёл 222 матча, в которых набрал 135 (36+99) очков.