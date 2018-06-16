Овечкин: интересно наблюдать за реакцией людей на кубок Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал специальное турне с кубком Стэнли по столице США, которое он накануне провёл с владельцем клуба Тедом Леонсисом.

«Мы все были рады прикоснуться к нему в первый раз, провести с ним несколько минут. Пожалуй, это лучший момент в моей карьере и карьере моих партнёров. Ради этого мы играем. Для кого-то из болельщиков это единственный шанс увидеть кубок своими глазами, потрогать его. Кто-то его уже целовал. Это здорово. Интересно наблюдать за реакцией людей, смотреть, как они обнимают его. Они действительно любят его, он доставляет им радость, и они поддерживают нас», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.