Форвард «Монреаля» Галлахер поприветствовал Доми после обмена из «Аризоны»

«Аризона Койотс» и «Монреаль Канадиенс» совершили обмен, в результате которого в «Койотс» перешёл американский нападающий белорусского происхождения Алекс Гальченюк, а в «Канадиенс» — форвард Макс Доми, сын легендарного тафгая Тая Доми.

Доми в «Монреале» поприветствовал его новый одноклубник Брендан Галлахер, который разместил специальный пост в «Инстаграме».

«Мне понравилось выигрывать с тобой, давай сделаем это снова!» — написал Галлахер под фотографией, где он и Доми празднуют победу сборной Канады на чемпионате мира 2016 года.

Доми подписал контракт с «Монреалем» на два года с годовой зарплатой $ 3,15 млн.