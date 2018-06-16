Защитник СКА Владислав Гавриков женился

Защитник петербургского СКА и сборной России по хоккею Владислав Гавриков сыграл свадьбу.

Об этом в своём «инстаграме» сообщил его бывший партнёр по ярославскому «Локомотиву», защитник Илья Любушкин.

«Ура, счастья вам!» — адресовал Любушкин поздравления Гаврикову.

Гавриков перешёл в СКА в межсезонье 2017 года. В минувшем регулярном чемпионате он сыграл за питерский клуб 50 матчей, в которых набрал 14 (5+9) результативных баллов. В плей-офф Владислав провёл 15 встреч и записал в свой актив 5 (1+4) очков.