Экс-защитник «Адмирала» Сергей Ильин перешёл в усть-каменогорское «Торпедо»

Усть-каменогорское «Торпедо» подписало односторонний контракт с защитником Сергеем Ильиным сроком на один год, информирует официальный сайт клуба ВХЛ.

24-летний воспитанник новосибирского хоккея имеет опыт игры в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (29 матчей в составе новосибирской «Сибири» и владивостокского «Адмирала»). В Высшей хоккейной лиге в активе Сергея Ильина 73 матча в составе «Ермака», «Сокола» и «Южного Урала», в которых новобранец «Торпедо» набрал 11 (2+9) результативных баллов.