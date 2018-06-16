Генменеджер «Калгари»: выбор в 1-м раунде? Да, а ещё я хотел бы купить вертолёт

Драфт НХЛ 2018 года, который состоится 22 и 23 июня, может стать весьма необычным для «Калгари Флэймз», если клуб не предпримет меры в оставшееся время.

Совершив несколько обменов в прошлые годы, «Флэймз» не смогут выбирать игроков в первых трёх раундах. Ситуацию прокомментировал генеральный менеджер клуба Брэд Треливинг.

«Хотим ли мы выбирать в первом раунде? Да. А ещё я хотел бы купить вертолёт. За всё надо платить. Мы не готовы пойти на всё, чтобы задрафтовать игрока в первом раунде. Это будет дорого стоить. Работаем ли мы над тем, чтобы получить дополнительные выборы? Конечно. Ищем варианты.

Наши скауты работают в обычном режиме, мы готовимся, составляем списки. Так, как работали в другие годы. Это необходимо, потому что всякое может произойти, и надо быть готовым к любому развитию событий. Сейчас цена за право попасть в первый раунд очень высока. Придётся расстаться с очень хорошим игроком ради этого. Оправдает ли это себя? Сейчас у меня нет уверенности в этом, но посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Треливинга официальный сайт НХЛ.