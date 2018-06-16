Гальченюк: рад обмену в «Аризону», в «Монреале» меня не видели центрфорвардом

Нападающий «Аризоны» Алекс Гальченюк прокомментировал обмен, в результате которого он перешёл из «Монреаль Канадиенс» в стан «Койотс».



«Узнал об обмене, когда находился на пересадке в аэропорту по пути в Италию. Открыл «твиттер» и увидел новости. Это то, чего я хотел. Рад переходу в «Аризону». Я говорил в «Монреале», чтобы меня вновь перевели в центр с фланга, но меня не видели на этой позиции. Впрочем, у меня нет сожалений по поводу того, как складывалась карьера в «Монреале», — приводит слова Гальченюка журналист издания Arizona Sports Крэйг Морган в своём «твиттере».

Ранее генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка подчеркнул, что в клубе собираются использовать Гальченюка именно на позиции центрального нападающего.

В прошедшем сезоне Гальченюк в 82 матчах набрал 51 (19+32) очко. В НХЛ он провёл 418 матчей, в которых набрал 255 (108+147) очков. У Гальченюка действующий двухлетний контракт с кэпхитом $ 4,9 млн.