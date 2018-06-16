Бержевен: беспокойство из-за обмена Гальченюка? Болельщики не видели в деле Доми

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал совершённый с «Аризоной» обмен, в результате которого в «Койотс» перешёл нападающий Алекс Гальченюк, а в «Канадиенс» — форвард Макс Доми. Из-за этого трансфера Бержевен попал под критику североамериканских СМИ и болельщиков.

Журналист — об обмене Доми на Гальченюка: похоже, это ещё один провал Бержевена

«Мы в «Монреале» сделали всё, чтобы помочь Алексу в карьере, которая не стала провальной. Мы действительно хотели внести некоторые изменения в состав, и обмен Гальченюка на Доми – часть из них. Мне нравится игра Доми, то, с какой энергией он действует, как обходится с шайбой.

У Доми всего 9 шайб в прошлом сезоне? Согласен, Гальченюк больше похож на бомбардира, но у Макса есть потенциал, чтобы набирать очки в каждом матче. В какой-то степени понимаю обеспокоенность болельщиков этим обменом, но они просто не знают, кто такой Доми. Не видели его в деле», — приводит слова Бержевена Sportsnet.