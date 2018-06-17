Бэбкок: мало кто выигрывает Кубок Стэнли с первой попытки, но нельзя сдаваться

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок считает, что игроки его клуба должны брать пример с капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который завоевал в минувшем сезоне Кубок Стэнли.

«Они видели, как играл «Вашингтон», как преуспел 32-летний Овечкин, у которого до этого не всё получалось в плей-офф и которого за это здорово критиковали. Такова жизнь. Стив Айзерман впервые завоевал Кубок Стэнли, когда ему было 32 года. Не у всех получается победить с первой попытки, но нельзя опускать руки.

В жизни надо всегда стремиться вверх. Люди часто говорят, что у них не получает то или это, что они не в состоянии добиться цели. Надо работать, становиться сильнее и лучше с каждым годом. Только так можно добиться своего. Над этим мы и работаем, хотим стать лучше. В конце концов мы будем счастливы», — цитирует Бэбкока пресс-служба лиги со ссылкой на Toronto Sun.