Форвард Доми написал прощальное обращение к «Аризоне» в «Твиттере»

Нападающий «Монреаля» Макс Доми, обменянный в «Канадиенс» из «Аризоны» на Алекса Гальченюка, тепло попрощался со своим бывшим клубом.



«Спасибо тебе, «Аризона», за прошедшие три сезона. Воспоминания и друзья, которые останутся со мной до конца жизни. Тренеры, менеджеры, весь персонал «Аризоны» и преданные болельщики, огромное спасибо за всё. Вы, ребята, лучшие! Желаю всем вам успешного будущего», — написал Доми в своём «твиттере».

Доми подписал контракт с «Монреалем» на два года с годовой зарплатой $ 3,15 млн.