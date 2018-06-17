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Форвард Доми написал прощальное обращение к «Аризоне» в «Твиттере»

Форвард Доми написал прощальное обращение к «Аризоне» в «Твиттере»
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Монреаля» Макс Доми, обменянный в «Канадиенс» из «Аризоны» на Алекса Гальченюка, тепло попрощался со своим бывшим клубом.

«Спасибо тебе, «Аризона», за прошедшие три сезона. Воспоминания и друзья, которые останутся со мной до конца жизни. Тренеры, менеджеры, весь персонал «Аризоны» и преданные болельщики, огромное спасибо за всё. Вы, ребята, лучшие! Желаю всем вам успешного будущего», — написал Доми в своём «твиттере».

Доми подписал контракт с «Монреалем» на два года с годовой зарплатой $ 3,15 млн.

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