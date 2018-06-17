Форвард Алексей Терещенко лишился 24 млн рублей, став жертвой финансовой аферы

Жертвой крупной финансовой аферы стал знаменитый российский хоккеист, трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко. Нападающего, в прошлом сезоне выступавшего за московское «Динамо», обманул его знакомый, оказавшийся крупным мошенником, за которым охотились Интерпол и Генпрокуратура РФ.

Как стало известно «МК», 37-летний форвард угодил в неприятную ситуацию, связанную с махинациями с долями в бизнесе. В 2011 году спортсмен поддался на уговоры приятеля, бизнесмена Глеба Дробиленко. Тот сетовал на плачевное положение своей фирмы «СанПромСнаб», которая погрязла в банковских долгах.

Хоккеист сжалился над другом и согласился погасить все задолженности из собственного кармана за долю в компании. Как только Терещенко заплатил банкирам целых 24 млн рублей, на него была переведена доля. Однако никакой прибыли хоккеист так и не получил. Впоследствии Терещенко убрали из состава учредителей, подделав его подпись в липовом протоколе собрания участников.

Спортсмен обратился в полицию, и на днях следователи возбудили по факту аферы уголовное дело по четыре части 159 статьи УК «Мошенничество в особо крупном размере».