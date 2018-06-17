«Баффало» может обменять форварда Райана О'Райлли

Клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» может обменять нападающего Райана О'Райлли. Об этом сообщил известный инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Думаю, весь вопрос в том, обменяют его до драфта или после него. Если рассматривать обмен до драфта, то «Баффало» мог бы получить пик первого раунда. Тем не менее «Сэйбрз» явно собираются подождать, случится ли обмен Тавареса из «Айлендерс». Если он там останется, рынок центральных нападающих станет ещё более дорогим для всех участников рынка», — заявил Фридман.

Соглашение О’Райлли и «Баффало» рассчитано ещё на пять сезонов, средняя годовая зарплата хоккеиста составляет $ 7,5 млн.