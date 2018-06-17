Президент ХК «Молот-Прикамье» опроверг возможность исчезновения клуба

Президент ХК «Молот-Прикамье» Герман Третьяков ответил на вопросы о дальнейшей судьбе клуба на фоне появившейся информации о возможном закрытии другого профессионального клуба Прикамья — «Амкара» и слухах о закрытии «Молота».

«Я понимаю болельщиков, но и они должны нас понять — идёт процесс переговоров. Да, решается судьба клуба в будущем сезоне. Но идти на поводу эмоций мы не имеем права. Вся сложность в том, что клуб является общественной организацией. Мы самостоятельная структура, а не бюджетное учреждение. Это с одной стороны. С другой — есть правила игры, есть законы, есть регламент лиги, есть экономическая ситуация в конце концов.

Всё это мы обязаны учитывать и исполнять. Поэтому процесс переговоров затянулся. Уверяю вас, я в ежедневном режиме нахожусь в плотном контакте с руководством региона и сегодня могу с большой уверенностью сказать: «Молот-Прикамье» будет жить. В данный момент мы получили гарантийное письмо от министерства спорта Пермского края о финансировании в сезоне 2018/19, и само финансирование из бюджета. Кроме того, решен вопрос со спонсорами. Всё это означает: хоккей остаётся в Перми.

Долгое время у «Молота-Прикамье» был один вектор, по которому были направлены все усилия, — это маркетинг, направленный на болельщика. С одной стороны, это входит в наши уставные задачи — популяризация хоккея. Но с другой, признаю, этот путь был выбран как единственный ещё и потому, что маркетинг в отношении спонсоров и партнёров не приносил нам никакой пользы. Вот и переориентировались на то, с чем мы точно можем справиться — привлечь пермяков на стадион. И надо сказать, что клуб задачу выполнил, мы стали лучшими по посещаемости в России среди команд ВХЛ», — приводит слова Третьякова издание «В курсе».