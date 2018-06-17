Батыршин: феномен Билялетдинова в том, что он не изменяет своему стилю

Защитник казанского «Ак Барса» Рафаэль Батыршин рассказал об эмоциях от выигрыша Кубка Гагарина в минувшем сезоне в плюсах главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова.

«Этот выигрыш уже более осознанный. Когда взял Кубок в составе «Магнитки», ощутил слишком много эмоций и радости, и всё ещё было, скажем так, неизведанным. Будто в первый раз идёшь в какой-то лес. А сейчас тропу словно протоптал – знал, чего ожидать, что за соперники впереди, как на них надо настраиваться. В общем, в минувшем плей-офф чувствовал себя легче.

В чем феномен Билялетдинова? Наверное, в том, что Зинэтула Хайдярович не изменяет своему стилю и всегда работает на результат. Дают о себе знать его жёсткость, харизма, лидерские качества. То, что наш тренер требует от игроков стопроцентного выполнения заданий и установок тренерского штаба. И подбирает для этого нужных хоккеистов. Он создал сильную команду, в которой на протяжении всего чемпионата царил победный дух. Лично у меня не было никаких сомнений, что мы станем лучшими. Очень хочу ещё раз испытать те же неописуемые эмоции, что ощутил сейчас. Безусловно, каждый раз есть желание находиться наверху. Я уже вовсю тренируюсь, готовлюсь к следующему сезону, чтобы быть в полной боевой готовности, отстаивать своё место в составе и чемпионский титул», — приводит слова Батыршина официальный сайт КХЛ.