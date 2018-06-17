Нападающий Данил Гареев вернулся в ЦСК ВВС

Форвард Данил Гареев заключил годичный контракт с ЦСК ВВС, информирует официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги.



Данил – младший брат нападающего екатеринбургского «Автомобилиста» Артёма Гареева и воспитанник уфимской школы хоккея. В минувшем сезоне он уже выступал за ЦСК ВВС, набрав 14 (8+6) очков в 33 матчах при показателе полезности «-12». Затем Гареев перешёл в ХК «Молот-Прикамье», где в 16 встречах (из них пять — в плей-офф) отметился двумя (1+1) результативными баллами с показателем полезности «-5».

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