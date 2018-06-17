Экс-форвард «Йокерита» Олимб продолжит карьеру в шведской лиге

Нападающий сборной Норвегии по хоккею Матис Олимб продолжит карьеру в шведском чемпионате.

32-летний форвард достиг соглашения о контракте с клубом «Шеллефтео», информирует Expressen. Два последних сезона Олимб выступал за другую команду из SHL – «Линчёпинг». В минувшем чемпионате он провёл 57 матчей, в которых записал в свой актив 39 (13+26) очков. Также Олимб играл на чемпионате мира 2018 года за сборную Норвегии, набрав 4 (1+3) очков в 7 матчах.

В сезоне-2015/16 Матис провёл 38 матчей в «Йокерите», записав в свой актив 18 (7+11) результативных баллов.