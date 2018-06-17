Суини: плохо, что у «Бостона» нет выбора в первом раунде драфта, это обидно

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини прокомментировал преддрафтовые расклады для своего клуба.

Отметим, «Брюинз» не имеют возможности выбрать игрока в первом раунде. Это право было обменяно 25 февраля в «Нью-Йорк Рейнджерс», чтобы получить нападающего Рика Нэша.

«Это плохо, что у нас нет выбора в первом раунде драфта. Мы смотрели, как игроки сдают тесты, и ощущали горечь от того, что не смогли победить, хотя обменяли право выбора в первом раунде. Я сказал ребятам, что больше не хочу оказаться в таком положении. Мы проводили собеседования с хоккеистами, которых не сможем задрафтовать. Это очень обидно.

Нам надо в любом случае составить свой список. Мы должны предусмотреть любое развитие событий. Пару лет назад, в 2015 году, мы вышли на драфт, и неожиданно у нас появились дополнительные выборы (13-й, 14-й и 15-й номера). Это стало понятно в три часа ночи. Никто не знает, что случится на драфте, и поэтому надо подготовиться к любым неожиданностям. То есть нужно готовиться как обычно. Мы будем драфтовать и рассчитываем брать самого сильного игрока на момент выбора. Я считаю, что мы смогли решить основные кадровые проблемы на предыдущих драфтах, и наши игроки растут. Так и должно быть», — приводит слова Суини официальный сайт НХЛ.

Драфт НХЛ 2018 года пройдёт c 22 по 23 июня в Далласе, штат Техас, США, на домашней арене клуба НХЛ «Даллас Старз».