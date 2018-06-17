«Питтсбург» рассказал о состоянии 19-летнего проспекта, пострадавшего в пожаре

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» опубликовал на официальном сайте специальное заявление по поводу ситуации с пострадавшим в пожаре проспектом клуба Джордане Беллериве.

«Клуб находится в постоянном контакте с нашим проспектом, с ним общался ассистент генерального менеджера Билл Гурин и заверил, что в скором времени он полностью поправится. Но наши мысли остаются и с пострадавшими партнёрами Джордана – игроками клуба WHL «Летрибдж Харрикейнз» — Райаном Вандерлизом и Мэттом Альфаро», — говорится в заявлении «Питтсбурга».

Ранее сообщалось, что один из игроков находится в критическом состоянии, но не уточнялось, кто это.

Автор издания Global News Canada Лиам Никсон в своём «твиттере» опубликовал информацию о том, что хоккеисты пострадали на мальчишнике, вечеринке перед свадьбой одного из друзей, по причине пожара.

В минувшем сезоне Беллерив был капитаном «Летбриджа» и в 87 матчах записал на свой счёт 117 (55+62) очков.