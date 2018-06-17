«Вашингтон» опубликовал специальный клип в честь празднования Дня отца

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в своём «твиттере» разместил специальный видеоролик, посвящённый празднованию Дня отца, который отмечается сегодня, 17 июня.

В клипе фигурируют хоккеисты «столичных» со своими сыновьями и отцами во время празднования завоевания Кубка Стэнли.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

День отца — ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый во многих странах. В США он является национальным с 1966 года. По традиции, во время ежегодных торжеств государство и простые граждане стараются оказать поддержку папам с низкими доходами, которые одни воспитывают детей.