Николишин: в НХЛ подход очень сильно изменился в сторону профессионализма

Известный тренер Андрей Николишин рассказал, насколько прогрессирует подход к работе в Национальной хоккейной лиге.

«Подходы очень сильно изменились в сторону профессионализма. Мелочей, на которые в клубах не обращают внимания, не осталось. Особенно сильно НХЛ шагнула вперёд в плане подготовки хоккеистов — как к сезону, так и во время него, восстановления. В каждом клубе теперь есть собственные диетологи, повара, кухни в раздевалках. Когда я играл, это только зарождалось.

Тренер по физподготовке теперь не один, а несколько. Появились тренеры по катанию, технической работе. Плюс очень много работы с видеоматериалами. Раньше всё делал главный тренер, теперь по каждому направлению — специальный человек. Изменились и подходы к скаутингу. Если раньше игрока смотрели достаточно поверхностно, то теперь анализируют, как он учится в школе и ведёт себя вне льда, кто его родители, каковы наклонности. Это всё входит в работу скаутов, чтобы узнать хоккеиста как можно лучше. И постараться просчитать заранее его прогресс», — приводит слова Николишина официальный сайт НХЛ.