Треливинг: «Калгари» с новым тренером будет играть быстрее, на это делается упор

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг рассказал, как будет выглядеть в следующем сезоне под руководством нового тренера Билла Питерса.



«Одним из результатов появления Билла и помощников Джеффа Уорда и Райана Хаски станет то, что команда будет играть быстрее. На это делается упор. Мы пошли на смену тренера, но я сказал нашим игрокам, что это нельзя воспринимать как то, что всю вину мы возлагаем на тренеров. Я и хоккеисты несём полную ответственность за то, что не добились желаемого результата. Билл — требовательный человек. Я думаю, что он будет жёстче спрашивать с игроков, акцентировать внимание на динамике. Частично это связывают с составом команды. Но командная скорость не обязательно означает, что все игроки должны быть индивидуально быстрыми. В «Каролине» Биллу удалось добиться того, чтобы команда играла быстро», — приводит слова Треливинга официальный сайт НХЛ.

Билл Питерс стал новым главным тренером «Калгари»