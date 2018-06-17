«Бостон» не собирается обменивать форварда Тори Круга

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини прокомментировал слухи о возможном обмене нападающего Тори Круга.



«Возможно всё. Но я не стремлюсь обменять Круга. Мне звонят по поводу самых разных игроков нашей команды. У меня состоялись закрытые переговоры с некоторыми коллегами. Мы знаем цену Тори. Очень сложно найти замену игроку, набирающему 60 очков за сезон. Он растёт вместе с командой, стал лидером на льду и в раздевалке. Он вносит большой вклад в успех клуба. Я считаю его обмен маловероятным», — приводит слова Суини официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Круг набрал 59 (14+45) очков в 76 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф добавил 12 баллов (3+9) в 11 встречах.