«Анахайм» перезаключил контракт с голкипером Кевином Бойлом на два года

Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» заключил новое соглашение с голкипером Кевином Бойлом на два года.

По новому контракту Бойла средняя годовая зарплата составит $ 675 тыс., информирует TVA Sports. Предыдущее соглашение Кевина истекало в нынешнее межсезонье, и он мог стать ограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне 26-летний страж ворот провёл 35 матчей регулярного чемпионата АХЛ за «Сан-Диего», фарм-клуб «Анахайма». Процент отраженных бросков у Бойла составил 92,1 при коэффициенте надёжности 2,66. Следующий сезон станет третьим для Кевина в системе «Дакс».