Президент «Нефтяника»: у нас топ-клуб ВХЛ, надеемся на новый дворец через 2 года

Президент «Нефтяника» Ринат Шафигуллин оценил выступление команды в сезоне-2017/18. Альметьевский клуб завоевал бронзовые медали чемпионата ВХЛ.



«Результат хороший. Перед сезоном мы поменяли тренерский состав, у Ильнура Гизатуллина совершенно другой подход к делу — тренировкам, атмосфере в команде. Настроения в коллективе оптимистичные, мы создали ощущение общности и единой семьи.



Мы сегодня один из топ-клубов Высшей лиги. Должны ставить перед собой самые серьёзные задачи. Работа с клубом ведётся таким образом, чтобы была выстроена чёткая вертикаль между школой, молодёжной командой «Спутник» и «Нефтяником». В планах выстроить настоящую хоккейную индустрию. Клуб должен стать одним из центров настоящей культурной и спортивной жизни. Город должен в хорошем смысле «болеть» хоккеем. Также надеюсь, что года через два у нас будет новый дворец», — рассказал Шафигуллин.

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