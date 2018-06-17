Экс-защитник «Торпедо» УК Майк Далхьюзен продолжит карьеру в Германии

Защитник Майк Далхьюзен, в минувшем сезоне выступавший в составе усть-каменогорского «Торпедо» в Высшей хоккейной лиге, продолжит карьеру в Германии.

Следующий сезон он проведёт в составе клуба второй немецкой лиги «Бад Ноухайм». Об этом сообщил официальный сайт команды.

Далхьюзен провёл в Усть-Каменогорске два сезона. В минувшем регулярном чемпионате он сыграл в 50 матчах, набрав 26 (6+20) очков при показателе полезности «+11» и 97 минутах штрафа. В плей-оф он добавил 2 (1+1) результативных балла в пяти матчах при показателе полезности «-1» и двух штрафных минутах.