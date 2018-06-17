Ковальчук и Малкин вместе болеют за сборную Бразилии по футболу

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и экс-форвард СКА Илья Ковальчук проводят время вместе, следя за чемпионатом мира по футболу 2018 года.



«В хорошей компании, болеем за Бразилию!» — написал Ковальчук в своём инстаграме.

Фото также можно посмотреть в инстаграме Ильи Ковальчука.

Напомним, Ковальчук в нынешнее межсезонье решил вновь попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года. В середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав входить в список добровольно завершивших карьеру. Игрок уже встретился с представителями «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Также на форварда претендуют ещё восемь клубов НХЛ.