Ковальчук и Малкин вместе болеют за сборную Бразилии по футболу

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и экс-форвард СКА Илья Ковальчук проводят время вместе, следя за чемпионатом мира по футболу 2018 года.
«В хорошей компании, болеем за Бразилию!» — написал Ковальчук в своём инстаграме.
Фото также можно посмотреть в инстаграме Ильи Ковальчука.
Напомним, Ковальчук в нынешнее межсезонье решил вновь попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года. В середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав входить в список добровольно завершивших карьеру. Игрок уже встретился с представителями «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Также на форварда претендуют ещё восемь клубов НХЛ.
ЧМ-2018. Бразилия — Швейцария — 1:1. Идёт второй тайм. LIVE!
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