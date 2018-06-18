М. Воробьёв об АХЛ: не жалею ни капли, в «Салавате» не остался бы и за миллионы

Нападающий «Лихай Вэлли Фантомс» Михаил Воробьёв вспомнил, как подписывал контракт с американским клубом и покидал «Салават Юлаев».

«30 апреля закончился контракт с «Салаватом Юлаевым», и из «Филадельфии Флайерз» мне сразу прислали свой. Надо было прочитать, перевести, агент помог мне всё это сделать. Здесь, в Уфе, подписал и отправил туда. Мне сказали, над чем надо работать, пообещали, что будут помогать развиваться. Предупредили, что вначале будет сложно, но не надо сдаваться. В первую очередь сказали выучить язык. В хоккейном плане надо было совершенствовать работу корпусом. На маленьких площадках больше контакта, нужно держать удар и находить правильные решения.

Уфа? Мне сделали квалификационное предложение и всё. Если бы было желание оставить меня в клубе, то со мной бы выходили на контакт, пытались как-то переубедить, но такого не было. Я подписал контракт с «Филадельфией» буквально через два-три дня после окончания контракта с «Салаватом Юлаевым», в эти дни никаких движений со стороны уфимского клуба не было. Но даже если бы они и были, я бы всё равно не поменял своего решения и всё равно бы уехал. Я считаю, что если клуб делает игроку предложение, не важно какое, то можно хотя бы поговорить. Я же просто прочитал интервью Вайсфельда, что клуб делает квалификационное предложение Воробьёву и Арзамасцеву. После этого зашёл в ЦИБ и увидел, что оно действительно сделано. Если бы не зашёл, то и не узнал бы. Что бы я делал, если бы предложили миллионы? Я бы всё равно не остался. Больше всего я прислушался к словам своего агента Стаса Романова. Он мне сказал: «Езжай, даже вообще не думай. Тебе это поможет». В итоге я ни капли не жалею», — цитирует Воробьёва «Спорт Бизнес Online».