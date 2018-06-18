Бойнтон: я выходил на лёд, чтобы травмировать других игроков. Это было ради игры

Бывший игрок Национальной хоккейной лиги Ник Бойнтон рассказал о тех задачах, которые ставились перед ним, когда он выходил на лёд.

«Я провёл в НХЛ 11 лет, с 2000 по 2011 год, и всегда считался тафгаем. Был драчуном, энфорсером, вышибалой – тем человеком, с которым ты не хотел бы связываться на льду, если только не хочешь получить кулаком по лицу. Но давайте будем чуть более конкретны. Знаете, зачем я играл в хоккей? Я пытался причинить боль людям. Именно для этого меня выпускали на лёд. Многие не хотят слышать подобное, но это чистая правда. Так что да, при удобном случае я старался травмировать соперника. Для меня это определяло результат и исход матча. Я делал всё, что от меня требовали. И могу честно признаться, что тренеры действительно иногда хлопают тебя по плечу и объясняют, что тебе нужно выйти на лёд, чтобы подраться. Хотите ли вы верить в это или нет, но это чистая правда. И я всегда был готов исполнить этот приказ.

Я делал это ради своей команды и, как бы странно это ни прозвучало… ради игры. Проще всего я могу объяснить это так: жёсткость, стойкость и бесстрашие, отсутствие жалости и готовность схлестнуться с соперником – это всегда приветствовалось в нашем виде спорта. У меня в голове была чёткая картина того, каким образом нужно играть в хоккей, как нужно вести себя на льду. И после очередной драки я ощущал чувство какой-то гордости. Но не думайте, я не получал от этого удовольствия. Это просто было моей работой, которая позволяла мне оплачивать счета и кормить. Боялся их до смерти. Но что остаётся делать, когда от этого зависит благополучие твоих близких?» — написал Бойнтон в The Players Tribune.