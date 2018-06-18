М. Воробьёв: в АХЛ получаю больше удовольствия от хоккея, чем в России

Нападающий «Лихай Вэлли Фантомс» Михаил Воробьёв рассказал об адаптации к АХЛ и прокомментировал изменения в своей игре.

«Мне много кто помогал. И я не имею в виду русских. Канадцы, американцы, взрослые ребята, капитан Колин Макдональд. Если мне было что-то непонятно, я к ним подходил, они могли объяснить, всё рассказывали, показывали. Использовали переводчик в телефоне.

Моя игра? Меня вообще очень сильно ругали за то, что я не бросаю. Где-то после Нового года я уже начал чуть ли ни больше всех бросать. Мы на тренировках с тренером отрабатывали броски абсолютно со всех точек. И я как-то уже привык, что если есть момент, то с хорошей точки я не буду отдавать, а буду бросать. Переучили. Долго не мог забить? Я на этом не делал акцент. Я знал, что потом опять долго не смогу забить, потому что не бросаю по воротам. Уже ребята, с которыми я играю в пятёрке, выучили на русском языке: «Бросай!», и всё время мне кричали. Уже, наверное, начинали меня ненавидеть, потому что я всегда пытался отдать, даже если не проходило.

Впечатления от лиги? Больше меня впечатлила не первая игра в АХЛ, а первая игра в плей-офф. Я пропускал первый раунд из-за травмы, пришёл на матч пораньше, и смотрел, как вышел маскот и начал долбить в барабан, как все 10 тысяч поддерживали команду. На всех играх были аншлаги, билетов не было. Все приходили в цветах клуба. У всех есть и оранжевые, и чёрные, и белые майки. Заранее в соцсетях писали, в каких цветах приходить сегодня, и все были в одном цвете. Болельщики там очень крутые.

Уровень хоккея в АХЛ? Там я получал больше удовольствия, чем здесь. Все бьются, все играют жёстко, если кто-то из соперников грязно играет против твоего партнера, все четверо сразу не раздумывая летят «убивать». Пожалел ли я об отъезде? Ни капли. Может быть, в какие-то моменты мне было тяжело, что семьи не было рядом, но тренеры и ребята всё понимали, поддерживали, не давали заскучать. Всё время звали в гости, постоянно кто-то собирал на барбекю всю команду. Каждый праздник мы отмечали дома у капитана. Все приходили с женами, девушками, отлично проводили время. Мне кажется, что если бы я остался в России, то остановился бы в развитии. Я думаю, что вовремя уехал», — цитирует Воробьёва «Спорт Бизнес Online».