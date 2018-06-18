«Салават Юлаев» расторг контракт с Энвером Лисиным

«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Энвером Лисиным, информирует официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом действовало до 30 апреля 2019 года.

«ХК «Салават Юлаев» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Энвером Лисиным. Клуб выражает благодарность хоккеисту за профессионализм, игру в прошедшем сезоне и желает успехов в дальнейшей карьере», — сообщается в официальном заявлении клуба.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 32-летний нападающий принял участие в 54 играх, в которых набрал 24 (14+10) очка при показателе полезности «-6» и 30 штрафных минутах. В 13 играх плей-офф Лисин забросил 1 шайбу и сделал 2 результативные передачи при полезности «-3» и 12 минутах штрафа.