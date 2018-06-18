«Сент-Луис» сделает квалификационные предложения Сошникову и ещё 5 игрокам

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг заявил, что на следующей неделе клуб сделает квалификационные предложения целому ряду ограниченно свободных агентов, в том числе и российскому нападающему Никите Сошникову. Также в список вошли защитники Джоэл Эдмундсон и Джордан Шмальц, а также нападающие Робби Фаббри, Оскар Сундквист и Дмитрий Яшкин.

«Я не думаю, что с подписанием новых контрактов с этими парнями возникнут проблемы. Единственный игрок, с которым предстоит поработать, — это Эдмундсон», — сказал Армстронг.

Сошников перешёл в «Блюз» по ходу минувшего сезона из «Торонто Мэйпл Лифс». В 12 матчах регулярного сезона за «музыкантов» 24-летний форвард забросил 1 шайбу и сделал 1 результативную передачу. В составе национальной команды принял участие в чемпионате мира 2018 года, где в 4 играх набрал 3 (0+3) очка.