«Эдмонтон» начал работу по обмену основного голкипера Кэма Тальбо

Как сообщил источник, близкий к ситуации, генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Питер Чиарелли начал вести работу по обмену основного голкипера «нефтяников» Кэма Тальбо.

Чиарелли попросил 30-летнего вратаря предоставить список из 10 команд, в которые он был бы готов перейти. Контракт Тальбо c «Эдмонтоном» истекает по окончании сезона-2018/19. Годовая зарплата голкипера составляет $ 4,167 млн. Как сообщает News At Speed, Тальбо входит в сферу интересов «Каролины Харрикейнз».

Канадский вратарь пополнил стан «Ойлерз» перед началом сезона-2015/16. В минувшем сезоне он отыграл 67 матчей в регулярном чемпионате при коэффициенте надёжности 3,02 и проценте отражённых бросков 90,8.