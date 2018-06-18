П. Горохов: когда стадион СКА с ходу запел гимн, было круто и незабываемо

Нападающий санкт-петербургского «Динамо» Павел Горохов поделился воспоминаниями о дебютном матче в КХЛ. В сезоне-2017/18 он дебютировал в лиге, играя за подмосковный «Витязь» в выездной игре со СКА.

«Первый матч в КХЛ я запомнил навсегда. Наверное, потому что пришлось играть с лидером чемпионата – СКА, да ещё и у них дома. Моя первая эмоция в тот вечер – удивление. Тренер в последний момент сообщил, что я буду играть. Конечно, лёгкий мандраж присутствовал, но после первых смен и пары точных передач вошёл в игру, хотя времени на льду в итоге провёл не так уж и много. Ещё запомнился момент, когда во время исполнения гимна произошла неполадка – он перестал звучать. И тогда 10-тысячный стадион с ходу подхватил слова и допел гимн. Было очень круто и незабываемо.

Когда выходишь на лёд первый раз в КХЛ, понимаешь, что тебя показывают по телевизору, на тебя смотрят тысячи. Чувство эйфории в первые секунды присутствует, потому что ты понимаешь, что ради такого момента ты работаешь каждый день. Но это чувство быстро проходит, поскольку сразу же осознаешь, что пора уже играть. Постепенно ты втягиваешься в этот новый уровень игры.

Сезон в КХЛ? За эти 13 игр я мало времени провёл на льду – в среднем минуты по три за матч. Но старался выжимать максимум из этого времени. Жаль, что очки набрать не удалось, но их отсутствие не очень давило на меня. Я понимал, что на данный момент сделать большего я не мог», — цитирует Горохова официальный сайт ВХЛ.