Рижское «Динамо» заключило контракт с российским защитником Дмитрием Шулениным, информирует официальный «твиттер» клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В регулярном чемпионате—2017/18 22-летний Шуленин провёл 32 игры за «Торпедо», отметившись тремя результативными передачами при показателе полезности «-6» и 8 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду около 13,5 минут за игру.

В начале мая 2018 года Шуленин сначала был обменян из «Торпедо» в ЦСКА, а впоследствии рижане заполучили хоккеиста в обмен на права на нападающего «Каролины Харрикейнз» Виктора Раска и форварда Университета Бостона Аапели Рясянена.