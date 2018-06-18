Лаурис Дарзиньш продолжит карьеру в рижском «Динамо»

Рижское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Лаурисом Дарзиньшем, информирует официальный «твиттер» клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 33-летний форвард забросил 5 шайб и сделал 13 результативных передач в 24 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+2» и 4 штрафных минутах.

За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал в составе «Ак Барса» и «Трактора». В общей сложности латвийский хоккеист принял участие в 465 матчах, в которых набрал 252 (108+144) очка при полезности «-2». Следующий сезон станет для игрока 11-м в лиге, последние 4,5 сезона он выступал за «Динамо».