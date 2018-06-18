Моулсон — о новом контракте Тавареса: журналисты терзают, но он всё взвешивает

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Мэтт Моулсон поделился мнением о переговорах Джона Тавареса с «Нью-Йорк Айлендерс» о новом контракте.



«Я пару раз спрашивал его об этом. Это было летом прошлого года. Потом уже не возвращался к этой теме. Я знаю, как Джонни принимает решения, знаю его подход к проблемам. Он взвесит все «за» и «против», не будет торопиться, убедится, что делает правильный выбор. Правильный для себя, своей будущей жены и семьи. Если он спросит меня, я всегда готов помочь ему. Но мы не говорим на эту тему. Я абсолютно уверен, что он всё обдумает и примет правильное решение. И не будет торопиться. Это правильно. Журналисты терзают его уже целый год. Я был уверен, что именно так он и поступит», — цитирует Моулсона официальный сайт лиги.

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