Маккензи: основной претендент на Эрика Карлссона — «Вегас»

Известный инсайдер НХЛ Боб Маккензи поделился мнением о будущем защитника Эрика Карлссона. У хоккеиста остался один год контракта с «Оттавой Сенаторз». Напомним, недавно разразился скандал с женой Карлссона и невестой нападающего «сенаторов» Майка Хоффмана.



«Ни на секунду не сомневаюсь, что „Вегас“ попытается забрать Карлссона летом, это пока основной претендент. Руководство «рыцарей», по моей информации, делает серьёзную ставку на возможный переход хоккеиста. На самом деле, к „Оттаве“ обращались уже множество клубов, но „сенаторы“ планируют также использовать в сделке своего нападающего Бобби Райана», — приводит слова Маккензи TSN.

Днище. Как угрозы, скандалы и скупость разрушили «Оттаву» Можно вкладывать в команду. Можно стараться извлекать прибыль. А можно делать всё, чтобы команды не стало.