Маккензи: Свечников ближе к Далину, чем все остальные фавориты к Андрею

Известный североамериканский инсайдер TSN Боб Маккензи прокомментировал финальный рейтинг потенциальных лидеров драфта.



«Перед началом сезона ожидали драфт имени Расмуса Далина, и он по-прежнему остаётся его главным действующим лицом. Талантливый игрок, он может превзойти Виктора Хедмана и Эрика Карлссона одновременно.



Рейтинг Свечникова, казалось бы, не изменился с начала года, но теперь он занял второе место единогласно. Как сказал один скаут, Свечников ближе к Далину, чем все сопернику — к Свечникову. Габаритный, у него есть, скорость и мастерство. Также он отлично акклиматизировался в Северной Америке», — написал Маккензи.