Стало известно расписание предсезонных матчей, которые финалист Кубка Стэнли, «Вегас Голден Найтс», проведёт перед началом сезона-2018/19. Будет сыграно семь матчей, четыре из которых пройдут на домашней арене «рыцарей».
16 сентября: «Вегас Голден Найтс» — «Аризона Койотс»
18 сентября: «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс»
20 сентября: «Лос-Анджелес Кингз» — «Вегас Голден Найтс»
22 сентября: «Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»
24 сентября: «Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш»
28 сентября: «Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз»
30 сентября: «Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс».
Стало известно расписание предсезонных матчей «Вегаса»