Стало известно расписание предсезонных матчей «Вегаса»

Стало известно расписание предсезонных матчей, которые финалист Кубка Стэнли, «Вегас Голден Найтс», проведёт перед началом сезона-2018/19. Будет сыграно семь матчей, четыре из которых пройдут на домашней арене «рыцарей».



16 сентября: «Вегас Голден Найтс» — «Аризона Койотс»

18 сентября: «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс»

20 сентября: «Лос-Анджелес Кингз» — «Вегас Голден Найтс»

22 сентября: «Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»

24 сентября: «Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш»

28 сентября: «Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз»

30 сентября: «Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс».