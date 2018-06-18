Дэйв Типпетт стал советником заявки Сиэтла

Экс-тренер «Аризоны Койотс» Дэйв Типпетт стал старшим советником группы, которая занимается организацией заявки на основание команды в Сиэтле. Сообщается, что 56-летний Типпетт будет заниматься всеми аспектами заявки.



«Не перед каждым возникает возможность заняться созданием организации с нуля. Меня это крайне интригует. Очень часто в этом процессе нужен будет человек с хокккейным опытом. Начиная от инфраструктуры вроде раздевалок и тренировочных зон до подбора персонала.



Буду ли снова тренировать? Посмотрим, я этого не исключаю. Должна сложиться правильная ситуация. Но я также заинтригован относительно участия в другой части хоккейной жизни», — рассказал Типпетт.