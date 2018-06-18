«Вашингтон»: мы разочарованы решением Тротца, но благодарим его за работу

«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал официальный пресс-релиз, посвящённый уходу с должности главного тренера команды Барри Тротца.



«Сегодня Барри Тротц сообщил нашей организации о своём решении оставить пост главного тренера «Вашингтон Кэпиталз». Мы со всей очевидностью разочарованы решением Барри, но хотели бы поблагодарить его за те усилия, которые он предпринял на протяжении последних четырёх лет, и за то, что помог команде выиграть Кубок Стэнли. Барри — человек сильного характера и честности. Мы благодарны ему за то, что он сделал для нашей организации», — говорится в заявлении «Вашингтона».

Папа Тротц. Человек, раскрывший Овечкина Овечкин ждал своего успеха 13 лет. А Барри Тротц — все 20.