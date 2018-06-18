Ассистент Тротца Тодд Рейрден — главный претендент на пост наставника «Кэпиталз»

Основным претендентом на пост главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» после отставки Барри Тротца является Тодд Рейрден. Напомним, Барри Тротц отказался продлевать контракт с клубом и ушёл в отставку, несмотря на победу в Кубке Стэнли.



46-летний специалист был помощником Тротца на протяжении всех четырёх лет работы того со «столичными», а до этого четыре года отработал ассистентом в штабе «Питтсбург Пингвинз». Добавим, что Рейрден и другой ассистент, Блэйн Форсайт, заключили новые контракты с «Вашингтоном» в нынешнем году.

Папа Тротц. Человек, раскрывший Овечкина Овечкин ждал своего успеха 13 лет. А Барри Тротц — все 20.

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