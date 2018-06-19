Видео: лучшие моменты похода Овечкина за Кубком Стэнли в супер слоу-мо

Национальная Хоккейная Лига подготовила очередной ролик, в котором собрала лучшие моменты похода капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за Кубком Стэнли в супер слоу-мо.

Напомним, что 8 июня состоялся пятый матч финальной серии плей-офф, в котором «Кэпиталз» обыграли «Вегас» — 4:3. Эта победа стала четвёртой в серии для «столичных».

Стоит отметить, что «Вашингтон» завоевал первый Кубок Стэнли в своей истории.

Александр Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф. 32-летний нападающий набрал 27 (15+12) очков в 24 матчах, став лучшим снайпером турнира. Овечкин стал вторым в истории российским игроком, выигравшим «Конн Смайт Трофи».

Видео также доступно на официальном сайте НХЛ.