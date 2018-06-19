Гулитти: Василевский — лучший вратарь сезона, он даже мог претендовать на «Харт»

Обозреватель сайта Национальной хоккейной лиги Том Гулитти считает голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского лучшим вратарём минувшего сезона. В среду, 20 июня, в Лас-Вегасе пройдёт ежегодная церемония вручения индивидуальных призов НХЛ. Российский вратарь номинирован на «Везина Трофи».

«Мои коллеги выбирали между Ринне и Хеллебайком, а я выберу Василевского, который был самым ценным игроком «Тампы» в этом сезоне. Он легко мог быть номинирован на «Харт Трофи». Василевский помог «Тампе» занять первое место в Восточной конференции и установить клубный рекорд по очкам (113 очков). Андрей разделил первое место в лиге по выигранным матчам с Хеллебайком (44), а с Ринне — по матчам на ноль (восемь). При этом нужно заметить, что 5 из 8 шат-аутов Василевский оформил в матчах с командами, которые вышли в плей-офф. У Ринне только три таких матча. Особенно запоминающимся вышел матч с «Бостон Брюинз» (4:0), когда 33 сейва Василевского помогли «молниям» гарантировать победу на Востоке», — цитирует Гулитти официальный сайт НХЛ.