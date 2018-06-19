Карандин: опасаюсь за календарь КХЛ, дивизион Чернышёва будет жить в самолётах

Глава Межрегионального координационного центра «Сибирь — Дальний Восток» Юрий Карандин поделился ожиданиями от календаря КХЛ сезона-2018/19, который должен быть опубликован до конца июня.

«С нетерпением и с опасением жду календаря регулярного чемпионата КХЛ-2018/19, интересно разобраться в его нюансах. Судя по первым проектам, каждый из 25 клубов КХЛ проведёт в регулярном первенстве по 62 матча, по два — в рамках двухкругового турнира, ещё 10 — внутри дивизиона и дополнительные четыре — против принципиальных соперников по конференции. Если учесть, что турнир вроде бы стартует 1 сентября, а паузы на Евротур окажутся сокращены, то нас ждёт экстремальный хоккейный год. И он будет особенно тяжёлым для команд нашего, сибирско-дальневосточного дивизиона.

Одно дело — получить 10 экстра-матчей внутри автобусного дивизиона в Москве, совсем другое — полетать по Сибири, Дальнему Востоку, Казахстану и Китаю. Командам из дивизиона Чернышёва не завидую. При нынешней формуле «Сибирь», «Авангард», «Салават Юлаев», «Амур», «Адмирал», «Барыс» и «Куньлунь Ред Стар» обречены установить рекорды КХЛ по налётам. И прежде всего дальневосточные клубы, им придётся буквально жить в самолётах. Опасаюсь, что они могут стать заложниками нового формата.

Также любопытно узнать, кто из фаворитов Восточной конференции получит в календаре дополнительное турне в Хабаровск и Владивосток. Той же «Сибири» лететь в эти города соответственно четыре и четыре с половиной часа, во время 62-матчевого марафона это лишняя нагрузка. А, например, Уфе придётся провести в самолёте на Дальний Восток ещё больше времени.

62 игры? Знаете, это как в вопросе про видеопросмотры — нельзя вставать на пути у прогресса. Раз мы решили брать пример с НХЛ и много играть, то назад пути нет. Но здесь — особые требования к календарю, который должен учесть каждый нюанс и, условно, для московских клубов быть одним, а для сибирских — другим. Плюс предоставить оптимальные перерывы на Евротур и для главной команды страны — национальной сборной», — цитирует Карандина Russia-Hockey.